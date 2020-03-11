Malezya, İran, İtalya ve Güney Kore ile seyahatleri durduracak
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Malezya, İran, İtalya ve Güney Kore ile seyahatleri durduracak

Malezya hükümeti, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda artış göstermesi üzerine İran, İtalya ve Güney Kore ile seyahatleri karşılıklı durdururken, Kamboçya'da nehir seyahati yapan yolcu teknesi karantinaya alındı.

11.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:46
Malezya, İran, İtalya ve Güney Kore ile seyahatleri durduracak

Malezya hükümeti, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda artış göstermesi üzerine İran, İtalya ve Güney Kore ile seyahatleri karşılıklı durdururken, Kamboçya'da nehir seyahati yapan yolcu teknesi karantinaya alındı.

Malezya Sağlık Bakanı Ethem Baba, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bakanlar Kurulu, İtalya, İran ve Güney Kore'den vatandaş veya yabancı vatandaşların Malezya'ya yönelik seyahatlerine 13 Mart'tan itibaren yasak getirilmesi kararı almıştır." açıklamasında bulundu.

Malezya, geçen ay, Kovid-19'un yayıldığı Çin'in Hubey eyaletinden ülkeye seyahatleri bir süreliğine durdurmuş, bu ayın başında da yasağının kapsamını genişleterek Çin'de karantinaya alınan diğer eyaletlerden Malezya'ya seyahatlere de geçici yasak koymuştu.

Kamboçya'da nehir seyahati yapan yolcu teknesi karantinaya alındı

Kamboçya'da, İngiliz bir yolcuda yeni tip koranavirüs tespit edilmesi üzerine nehir seyahati yapan bir teknenin mürettebat ve yolcuları karantinaya alındı.

Kamboçya Sağlık Bakanı Mam Bunheng, 65 yaşındaki söz konusu İngiliz kadın yolcunun, Kampong Cham bölgesinde tedavi altına alındığı hastaneyi ziyaret etti.


Mam Bunheng, teknedeki diğer 63 yolcu ve mürettebatın sağlık taramasından geçirileceğini ve karantinada 14 gün kalacağını belirtti.


Kampong Cham civarındaki Mekong Nehri'ne demir atan teknenin polis gözetiminde olduğu kaydedilirken, ülkede şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 3 olarak güncellendi.

Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinden yola çıkan yolcu teknesinin, Kampong Cham'a varmadan önce Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'i ziyaret ettiği bildirildi.

Afganistan'da vaka sayısı 7'ye çıktı

Afganistan Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, 4'ü ülkenin batısındaki Herat'ta ve ikisi de ülkenin kuzeyindeki Samangan vilayetinde olmak üzere 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

Virüs bulaşan kişilerin yakın zamanda İran'dan döndüğünü ifade eden Mayar, bu kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı, yaklaşık bir ay önce Herat kentinde bir kişide Kovid-19 tespit ediliğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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Manşet

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