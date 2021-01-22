Malezya, Irak'taki terör saldırısını kınadı
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Malezya, Irak'taki terör saldırısını kınadı

22.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:08
Malezya, Irak'taki terör saldırısını kınadı

KUALA Malezya, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 32 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

KUALA Malezya, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 32 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine taziye ve yaralılara acil şifa temennileri iletilerek, "Malezya, zorlu zamanlarında Irak'ın yanındadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Malezya'nın terör ve aşırılığın her çeşidini reddettiği belirtilerek, "Malezya, terör belasının etkili bir şekilde bertaraf edilmesi için uluslararası çabanın gerekliliğinin altını çizmektedir." denildi.

Bağdat'ın merkezi Tayaran Meydanı'nda dün ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde düzenlenen iki intihar saldırısında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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