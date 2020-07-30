Malezya ile Singapur arasındaki ikinci demir yolu bağlantısının inşasına başlandı
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Malezya ile Singapur arasındaki ikinci demir yolu bağlantısının inşasına başlandı

KUALA Malezya ile Singapur'u demir yoluyla bağlayacak Hızlı Geçiş Sistemi (RTS) Projesi'nde inşaat çalışmalarına yaklaşık bir yıl gecikmenin ardından düzenlenen törenle başlandı.

Malezya ile Singapur arasındaki ikinci demir yolu bağlantısının inşasına başlandı
30.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:43

KUALA Malezya ile Singapur'u demir yoluyla bağlayacak Hızlı Geçiş Sistemi (RTS) Projesi'nde inşaat çalışmalarına yaklaşık bir yıl gecikmenin ardından düzenlenen törenle başlandı.

Malezya'nın Johor eyaleti ile Singapur arasındaki bağlantı yolunda yapılan ve iki ülkeden başbakanlarla bakanların katıldığı törende Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Singapurlu mevkidaşı Lee Hsien Loong ile projenin inşaatı için düğmeye bastı.

Törenin ardından yapılan ortak açıklamada, inşaatın 2024'te biteceği ve yolcu taşınmasına 2026'da başlanacağı belirtildi.

İki ülke arasındaki geçişi rahatlatması planlanan demir yolunu günlük 10 bin yolcunun kullanmasının beklendiği ifade edildi.

Demir yolu hattının Singapur'daki iki metro hattıyla bağlanarak Malezya'ya ulaşımı kolaylaştıracağı kaydedildi.

Malezya ile Singapur'u bağlacak ikinci demir yolu olan Hızlı Geçiş Sistemi (RTS) Projesi'nin yapımına 16 Ocak 2018'de karar verilmiş fakat aynı yıl mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından projenin inşaatı, Malezya'nın dış borçlarını azaltma planı kapsamında bir yıl ertelenmişti.

İki ülke hükümeti, bütçe ve harcamalara dair plan değişiklikleri sebebiyle Mayıs 2019'dan bu yana projeyi 3 defa ertelemiş ve bu yıl mayıs ayında inşaata başlama kararı almıştı.

Malezya ve Singapur, 2 Mayıs'ta da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle inşaatın başlangıcını ertelemişti.

Kaynak: AA

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