Malezya hükümeti salgın nedeniyle 371 milyar liralık yardım paketi açıkladı
Malezya'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zarara uğrayan vatandaş ve işletmeciler için 250 milyar Malezya ringgiti (371 milyar lira) tutarında yardım paketi açıklandı.
27.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:29
Malezya'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zarara uğrayan vatandaş ve işletmeciler için 250 milyar Malezya ringgiti (371 milyar lira) tutarında yardım paketi açıklandı.
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Kaynak: Dunya.com