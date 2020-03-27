Malezya hükümeti salgın nedeniyle 371 milyar liralık yardım paketi açıkladı Malezya'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zarara uğrayan vatandaş ve işletmeciler için 250 milyar Malezya ringgiti (371 milyar lira) tutarında yardım paketi açıklandı.

Malezya'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zarara uğrayan vatandaş ve işletmeciler için 250 milyar Malezya ringgiti (371 milyar lira) tutarında yardım paketi açıklandı. Kaynak: Dunya.com