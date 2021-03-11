Malezya, Hıristiyanlara 'Allah' kelimesini kullanma yasağını kaldırdı

Malezya'da mahkeme, 35 yıl sonra Hıristiyanların 'Allah' kelimesini kullanma yasağını kaldırdı.

Malezya'da 1986 yılında güvenlik gerekçesiyle yasaklanan Hıristiyanların 'Allah' kelimesini kullanmasına yönelik kararda yeni gelişme yaşandı. Malezya Yüksek Mahkemesi, din hakkını ihlal ettiğini belirterek Hıristiyanlara 'Allah' kelimeni kullanma yasağını kaldırdı. Karar, Hristiyan bir kişi olan Jill Ireland Lawrence Bill'in 2008'de ülkeye getirdiği dini metinlerde 'Allah' kelimesinin geçmesi üzerine başlayan yasal davanın sonucunda geldi. Bill, Hıristiyanların Arapça'da 'Tanrı' anlamına gelen Allah kelimesini kullanmasının yasaklanmasının dini uygulama ve eğitim hakkını ihlal ettiğini iddia etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı