Malezya, Hindistan'ın palm yağı kısıtlamasına misilleme yapmayacak

20.01.2020 07:38 | Son Güncelleme: 20.01.2020 07:38

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Hindistan'ın bazı politikalarına eleştirilerinden ötürü Malezya'dan palm yağı ithalatını kısıtlama kararına ticari misillemede bulunmayacaklarını açıkladı.

Başbakan Mahathir, basına yaptığı açıklamada, Hindistan'ın palm yağı kısıtlamasına karşılık bu ülkeye ihracatın kesilmeyeceğini belirterek, "Böyle bir misilleme yapacak kadar gücümüz yok." dedi.

Her zaman diyaloğa açık olduklarını vurgulayan Mahathir, "Bu sorunun üstesinden gelmek için başka yollar bulmalıyız." ifadesini kullandı.

Malezya Başbakanı, geçen ay Kuala Lumpur Zirvesi'nin kapanışında düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen vatandaşlık yasasını eleştirmişti.

Söz konusu yasanın insan haklarına aykırı olduğuna işaret eden Mahathir, yasanın ülkedeki barışı bozduğunu savunmuştu.

Mahathir'in eleştirileri üzerine Hindistan Ticaret ve Endüstri Bakanlığı, 9 Ocak'ta yayımladığı bildiride, Malezya palm yağını yasaklı ürünler listesine koymuştu.

Kararın ardından geçen hafta açıklama yapan Mahathir, palm yağı boykotunun gerçeklerin konuşulmasını engelleyemeyeceğini belirterek, "Yanlışların yapılmasına müsaade eder ve sadece parayı düşünürsek daha çok yanlış yapılır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA