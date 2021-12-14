Malezya Heyetinin Ziyareti

14 Aralık 2021 Salı günü Polis Akademisi ikili işbirliği faaliyetleri kapsamında Malezya Polis Teşkilatı heyeti ile adli soruşturma alanındaki yöntem ve uygulamaları öğrenmek, iki ülke polis teşkilatı arasındaki adli araştırma tekniklerine ilişkin karşılaştırma yapmak, tüm alanlardaki işbirliğimizi geliştirmek ve karşılıklı tecrübe paylaşımı amacıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Akademimiz Anıttepe Yerleşkesi Çalıştay Salonunda gerçekleşen söz konusu toplantıya Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Malezya Kraliyet Polis Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dato Tan Chong JIN, Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orçun İMGA, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Coşkun TAŞTAN, Trafik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şenol YAPRAK, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa YAYLA, Dış İlişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Murat AYASILI ve Malezya Polis Teşkilatından 28 kişilik heyet katılım sağlamıştır.

Toplantı karşılıklı görüşmelerin ardından Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DEMİRDEN tarafından 'Adli Soruşturma Yöntem ve Uygulamaları' konusundaki sunumlarıyla sona ermiştir.

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