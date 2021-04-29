Malezya, halkın endişeleri üzerine AstraZeneca'yı Kovid-19 aşılama programından kaldırdı
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Malezya, halkın endişeleri üzerine AstraZeneca'yı Kovid-19 aşılama programından kaldırdı

Malezya, halkın endişeleri üzerine AstraZeneca'yı Kovid-19 aşılama programından kaldırdı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya hükümeti, halkın AstraZeneca firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair endişeleri üzerine, aşıyı Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı listesinden kaldırdı.

KUALA Malezya hükümeti, halkın AstraZeneca firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair endişeleri üzerine, aşıyı Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı listesinden kaldırdı.

Malezya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, gazetecilere yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısının herhangi bir riski olmadığının kanıtlanmasına rağmen halkın şüphelerini dikkate aldıklarını belirtti.

Başbakan ve Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından, AstraZeneca aşısını Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı kapsamında onaylanan aşılar listesinden kaldırdıklarını açıklayan Hayri, "Elimizdeki aşı stoklarını ziyan etmemek için AstraZeneca aşısını sadece gönüllü vatandaşlara uygulayacağız." dedi.

Malezya hükümeti, Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 23 Nisan'da ülkeye getirilen 268 bin 800 doz AstraZeneca aşısını, 60 yaş ve üzeri vatandaşlarda uygulamayı planlıyordu.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Malezya'da hükümet, Pfizer-BioNTech, Sinovac, CanSinoBIO ve Sputnik V'den toplam 66,7 milyon doz aşı temin etmek için anlaşmaya vardı.

Bugüne dek 1 milyon 335 bin 641 kişinin aşılandığı Malezya'da hükümet, yüzde 70 bağışıklık sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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