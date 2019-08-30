Malezya, Gülen cemaati mensubu öğretmeni, eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye iade etti

30.08.2019 18:38

Malezya hükümeti, Birleşmiş Milletler korumasındaki Türk vatandaşı Arif Komiş'i, eşi ve dört çocuğu ile birlikte Türkiye'ye iade etti.



Kuala Lumpur yönetimi, Komiş'in polisin, "ülkede bulunmaması gerekir" yönündeki tavsiyesinin ardından iade edildiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle