Malezya Geleneksel Orkestrası, İstiklal Marşı'nı geleneksel enstrümanlarla çaldı

KUALA İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Malezya Geleneksel Orkestrası, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinin inisiyatifiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, İstiklal Marşı'nın bestesini Malay ezgileri ve enstrümanlarıyla uyarlamak için günlerce prova yapan orkestra, başkent Kuala Lumpur'daki Kültür Sarayında (Istana Budaya) İstiklal Marşı'nı çaldı.

Malezya Geleneksel Orkestra Şefi Mohd Yezid Zekeriya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyeri boyunca ilk defa yabancı bir ülkenin milli marşını seslendirdiğini belirterek, "Milli Marşınızı seslendirmiş olmaktan onur duyuyoruz. Umarız, Türkiye'ye gelip orada da bir performans yapma fırsatımız olur." dedi.

İstiklal Marşı'nın bestesini çok beğendiğini vurgulayan Mohd Yezid, "Marşı dinlerken üzüntü, sevinç ve kahramanlık duygularını bir arada yaşayabiliyorsunuz. Böyle bir marşı seslendirmek bizim için gurur verici." diye konuştu.

Proje kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Marşı'nın 100. yılını, marşın dünyanın dört bir yanında enstrümanlarla çalındığı görüntülerden oluşan videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak kutlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız