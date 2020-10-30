Malezya, Fransa'nın Nice şehrindeki kilise saldırısını kınadı

KUALA Malezya hükümeti, Fransa'nın Nice şehrinde dün bir kiliseye yönelik 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.

KUALA Malezya hükümeti, Fransa'nın Nice şehrinde dün bir kiliseye yönelik 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere taziye ve yaralananlara acil şifa temennisinde bulunularak, "Bu saldırı, terör eylemleri ve tehdidinin ortadan kaldırılması için ortak çabaların sarf edilmesi gerekliliğini, uluslararası camiaya bir kez daha hatırlatmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, "Uluslararası camia, terörün köküne inmek ve müşterek saygının olduğu barışçıl bir ortamı desteklemek için bir araya gelmeli, din ve etnik temelli nefret suçlarına hep beraber karşı çıkmalıdır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız