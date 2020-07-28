Malezya Eski Başbakanı Rezzak'a 12 yıl hapis Yolsuzluktan suçlu bulunan Malezya Eski Başbakanı Necip Rezzak, kara para aklamak, zimmetine para geçirmek ve gücünü kötüye kullanmak suçlamalarından 12 yıl hapis cezası ve 210 milyon Malezya Ringgiti (342 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.

Yolsuzluktan suçlu bulunan Malezya Eski Başbakanı Necip Rezzak, kara para aklamak, zimmetine para geçirmek ve gücünü kötüye kullanmak suçlamalarından 12 yıl hapis cezası ve 210 milyon Malezya Ringgiti (342 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.

Malezya eski Başbakanı Necip Rezzak, Malezya Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğu soruşturması kapsamında bugün hakim karşısına çıktı. Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinde görülen duruşmada karar çıktı. Malezya Eski Başbakanı Necip Rezzak, yolsuzluktan suçlu bulundu. Hakkındaki 42 suçlamanın 7'sinden hüküm giyen Rezzak, kara para aklamak, zimmetine para geçirmek ve gücünü kötüye kullanmak suçlamalarından 12 yıl hapis cezası ve 210 milyon Malezya Ringgiti (342 milyon TL) para cezasına çarptırıldı. Suçlu bulunan 67 yaşındaki Rezzak'a verilmesi gereken kırbaçlama cezasının ise Rezzak'ın yaşı nedeniyle uygulanmayacağı kaydedildi.

Eski Başbakan Necip Rezak, Başbakan olduğu 2009 yılında ülke ekonomisini geliştirmek amacıyla 1MDB'yi kurdu. 2015 yılında, ona ait 681 milyon doların Rezzak tarafından zimmetine geçirildiğine ilişkin iddialar artınca eski Malezya Başbnakanı söz konusu paranın Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdulaziz'in talimatıyla yapılan bağış olduğunu iddia etmişti. Bu sırada Rezzak, soruşturmayı yürüten savcıyı görevden almış ve aklanmıştı. Ancak soruşturma 2018 yılında yeniden açıldı. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA