Malezya ekonomisinde toparlanma sinyali
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Malezya ekonomisinde toparlanma sinyali

Malezya ekonomisinde toparlanma sinyali
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonucu yaşanan ekonomik daralma, geçen yıla kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde oransal olarak geriledi.

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonucu yaşanan ekonomik daralma, geçen yıla kıyasla bu yılın ilk çeyreğinde oransal olarak geriledi.

Malezya Merkez Bankası yetkilisi Mohd Uzir Mahidin, 2021'in ilk çeyreğinde ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 0,5 küçülerek beklenenden daha az düşüş kaydettiğini açıkladı.

2020'nin ilk çeyreğindeki GSYH küçülmesinin yüzde 0,7 olduğunu hatırlatan Mohd Uzir, "Bu yılın ilk çeyreğinde görülen artış eğilimi, ihracatın artışı ve hizmet sektörünün geçen yıla oranla toparlanmasından kaynaklanmaktadır." dedi.

Mohd Uzir, 2020'nin dördüncü çeyreğinde yaşanan 3,4'lük küçülmenin ardından kısa sürede ekonominin toparlanmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek "Malezya, Kovid-19 tedbirlerinin olumsuz etkisine rağmen 2021'in sonuna doğru ekonomik toparlanma hedefinden ayrılmayacaktır." yorumunu yaptı.

Malezya ekonomisi 2020'de yüzde 5,6 daralarak, Asya Finans Krizi'nin yaşandığı 1998'den bu yana en düşük performansını sergilemişti.

1997'de etkisini gösteren Asya Finans Krizi, ülkenin ekonomisini olumsuz etkilemiş, 1998 yılında ise GSYH'nin yüzde 7,4 gerilemesine neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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