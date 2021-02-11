Malezya ekonomisi 1998'den bu yana en büyük daralmayı yaşadı
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Malezya ekonomisi 1998'den bu yana en büyük daralmayı yaşadı

11.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:42
Malezya ekonomisi 1998'den bu yana en büyük daralmayı yaşadı

KUALA Malezya ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinden ötürü 2020'de yüzde 5,6 daralarak, 1998'den bu yana en düşük performansı sergiledi.

KUALA Malezya ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinden ötürü 2020'de yüzde 5,6 daralarak, 1998'den bu yana en düşük performansı sergiledi.

Malezya Merkez Bankası verilerine göre, ülkede gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2020'nin son çeyreğinde yüzde 3,4 azaldı.

Malezya ekonomisinin, 2020 boyunca 5,6 daralma yaşadığını açıklayan Merkez Bankası, ülkenin, Asya Finans Krizi'nin etkisini gösterdiği 1998'den bu yana en büyük ekonomik daralmayla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Basına konuşan Merkez Bankası Başkanı Nur Şemsi Mohd Yunus ise Malezya ekonomisinin 2021'de toparlanmasının öngörüldüğünü belirterek, "Kovid-19 aşısının uygulamaya geçmesi, tüketici ve iş insanlarını rahatlatacak ve küresel talebi artıracaktır." dedi.

Nur Şemsi, Malezya ekonomisinin 2021'de yüzde 6,5 ila yüzde 7,5 büyüyeceğini tahmin ettiklerini vurguladı.

Malezya'da GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,1'lik azalma kaydederek rekor kırmıştı.

1997'de etkisini gösteren Asya Finans Krizi, Malezya ekonomisini olumsuz etkilemiş, 1998'in dördüncü çeyreğinde GSYH yüzde 11,2 gerilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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