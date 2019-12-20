Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: "Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları...
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Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: "Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları...

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: "Kuala Lumpur Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat bu kişiler diğer ülkelerin bombalanması veya yaptırıma maruz kalmasını onaylıyor.

20.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:48
Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah:

Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah: " Zirvesi'ni yapmak istediğimizde bazıları bizi ümmeti bölmekle suçladı fakat bu kişiler diğer ülkelerin bombalanması veya yaptırıma maruz kalmasını onaylıyor."

Kaynak: AA
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