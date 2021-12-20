Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Ankara'da YEE'yi ziyaret etti - Haberler
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Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Ankara'da YEE'yi ziyaret etti

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Ankara'da YEE'yi ziyaret etti
AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Ankara'da Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret etti.

ANKARA (AA) - Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Ankara'da Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret etti.

YEE'den yapılan açıklamaya göre Bakan Abdullah, Türkiye ziyareti kapsamında geldiği başkentte YEE'yi ziyaret ederek YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile görüştü.

Görüşmede Ateş, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttükleri Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) ve kurumun Malezya'daki faaliyetleri hakkında Abdullah'a bilgi verdi.

Görüşmenin ardından Abdullah'a hediye takdim edilerek hatıra fotoğraf çektirildi.

YEE, Malezya'da 2017'den bu yana yürüttüğü projelerle binlerce kişinin Türkçe öğrenmesine imkan sağladı.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Ankara'da YEE'yi ziyaret etti

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AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

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