Malezya Dışişleri Bakanı, BM Genel Kurulunda "erişilebilir aşı" vurgusu yaptı
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Malezya Dışişleri Bakanı, BM Genel Kurulunda "erişilebilir aşı" vurgusu yaptı

04.12.2020 06:03 | Son Güncelleme: 04.12.2020 06:06
Malezya Dışişleri Bakanı, BM Genel Kurulunda

KUALA Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına dair, "Ulaşılabilir, adil bir şekilde dağıtılan ve bütçeye uygun bir aşıya ihtiyacımız bulunmaktadır.

KUALA Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına dair, "Ulaşılabilir, adil bir şekilde dağıtılan ve bütçeye uygun bir aşıya ihtiyacımız bulunmaktadır." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19 Zirvesi'ne video mesajla katılan Bakan Hişamuddin, Malezya'nın Kovid-19 aşısına dair tutumuna ve pandemi sonrası dönemde uluslararası dayanışmanın gerekliliğine değindi.

Hişamuddin, Kovid-19 aşısının gerekliliğine dair kamuoyu farkındalığı yaratmanın önemine dikkati çekerek, "Aşı karşıtı kampanyalar yeni olmadığı gibi tehlike arz eden şeylerdir. Bu konuda her türlü yanlış bilgilendirme, şimdiye kadar kat ettiğimiz ilerlemeleri başarısızlıkla sonuçlandıracaktır." şeklinde konuştu.

Malezya'nın yeni normları benimseme ve pandemiden etkilenen ekonomiyi toparlama konularında kararlılığını dile getiren Hişamuddin, "Bu meselelerde ulusal düzeyde aldığımız tedbirler, küresel çabalarla uyuşmalıdır. Karşılıklı bağımlılık dayanışma günümüzün kuralı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Hişamuddin, Kovid-19 aşısının ulusal rekabetten ziyade uluslararası dayanışmayla geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Ulaşılabilir, adil bir şekilde dağıtılan ve bütçeye uygun bir aşıya ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu konudaki tavrımız açık ve nettir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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