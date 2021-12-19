Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah'ın, 19-23 Aralık 2021 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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