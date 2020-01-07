Malezya'dan Süleymani'nin öldürülmesine tepki: Müslümanların birleşme vakti geldi
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürülmesini, "ahlaksız ve hukuksuz" olarak nitelendirdi.
07.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:15
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürülmesini, "ahlaksız ve hukuksuz" olarak nitelendirdi.
Yolsuzlukla Mücadele Özel Komite toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Mahathir, ABD ile İran arasındaki gerilimi değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com