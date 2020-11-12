Malezya'dan Rektör Özaydın'a çevrimiçi tebrik
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Malezya'dan Rektör Özaydın'a çevrimiçi tebrik

12.11.2020 16:26 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:31
Malezya'dan Rektör Özaydın'a çevrimiçi tebrik

Malezya Management and Science University (MSU) Rektörü Prof. Dr. Mohd Shukry, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'la çevrimiçi görüşerek yeni görevinden dolayı tebriklerini iletti.

Malezya Management and Science University (MSU) Rektörü Prof. Dr. Mohd Shukry, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'la çevrimiçi görüşerek yeni görevinden dolayı tebriklerini iletti. Görüşmede, iki üniversitenin yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı ortak akademik faaliyetler gündeme getirildi.

Türkiye'nin ve Gaziantep Üniversitesi'nin stratejik planı dahilinde önem verdiği ülkelerden birisi olan Malezya'yla mevcut işbirliklerinin akademik ve kültürel alanda geliştirilmesinin konu edildiği görüşmede Management and Science University Rektörü Prof. Shukry, "Bir ekonomi profesörünün böyle bir göreve getirilmesinin bölgeye çok katkısının olacağını düşünüyorum. Biz MSU olarak Gaziantep Üniversitesi'yle her türlü işbirliğine hazırız. Önceliğimiz ortak diploma programlarını hayata geçirmek, ilerleyen süreçte de üniversitenizin bölgede yaptığı çalışmalara destek vermek isteriz" diyerek, Gaziantep Üniversitesi'nin bölgeye kazandırdığı yenilikleri yakinen takip ettiğini belirtti. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın ise Gaziantep'in stratejik konumu nedeniyle tarihi bir sorumluluk üstlendiğini belirttiği konuşmasında, "Zamanında Bağdat'ın, Şam'ın üstlendiği görev şu an Gaziantep'in omuzlarında. Gaziantep Üniversitesi olarak bölgede mevcut olan beşeri sermayenin niteliğini arttırarak buradan Orta Doğu'ya ve tüm dünyaya uzanmalıyız. Bu hedefe ancak güçlü işbirlikleriyle ulaşabiliriz" diyerek, uluslararası işbirliklerine ve eşgüdüm içerisinde çalışmaya verdiği önemin altını çizdi.

Görüşmede, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve MSU Rektörü Prof. Dr. Mohd Shukry, yanı sıra Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Khaitibi, Uluslararası Programlar Koordinatörü Dr. Indang, GAÜN Uluslararası Tanıtım ve Gelişme'den Sorumlu Dr. Nur İncetahtacı yer aldı. - GAZİANTEP

Malezya'dan Rektör Özaydın'a çevrimiçi tebrik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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