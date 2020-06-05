Malezya'dan Kovid-19 sonrası için 8 milyar dolarlık ekonomik teşvik paketi
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Malezya'dan Kovid-19 sonrası için 8 milyar dolarlık ekonomik teşvik paketi

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik zararı sübvanse etmek için 8,2 milyar dolarlık kısa dönem ekonomik teşvik paketi açıkladı.

Malezya'dan Kovid-19 sonrası için 8 milyar dolarlık ekonomik teşvik paketi
05.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:31

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik zararı sübvanse etmek için 8,2 milyar dolarlık kısa dönem ekonomik teşvik paketi açıkladı.

Basın toplantısında teşvik paketini açıklayan Başbakan Muhyiddin Yasin, paketin 1,1 milyar dolarını ücret sübvansiyonuna ayrılarak ülkede 2,2 milyonluk istihdamı korumayı hedeflediklerini ifade etti.

Muhyiddin, teşvik paketinin 400 milyon dolarının genç işsizlere ayrılacağını belirterek, "Yaklaşık 200 bin genç işsize hitap ederek istihdam sağlamayı kısa dönemde hedefliyoruz." dedi.

Turizmin Kovid-19 nedeniyle en çok zarar gören sektörlerden biri olduğunu kaydeden Muhyiddin, yakın dönemde iç ve dış turizmi de canlandırmak için girişimcilere her türlü destekte bulunacaklarını vurguladı.

Muhyiddin'in açıkladığı teşvik paketinde palm yağı ihracatı için Temmuzdan Aralık ayına kadar gümrük vergisi muafiyeti, Malezya'da montajlanmış araçlara 2020 boyunca satış vergisi muafiyeti ve hava yolları şirketlerine vergi ertelemesinin uzatılması gibi kolaylıklar da yer aldı.

Malezya hükümeti, mart ayında Kovid-19'un yol açtığı ekonomik zararı sübvanse etmek için ilk olarak Mart ayında 60 milyar dolarlık ekonomi teşvik paketi açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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