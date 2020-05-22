Malezya'dan İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına kınama KUALA Malezya, İsrail'in İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını şiddetle kınadı.

KUALA Malezya, İsrail'in İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını şiddetle kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan yazılı açıklamada İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinin, 1949 Cenevre Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler kararlarının ihlali olduğu belirtilerek, "Bu eylemle İsrail, uzun zamandır süren İsrail-Filistin sorununa çözüm getirme yönündeki samimiyetine şüphe düşürmüştür. Bunun yanı sıra uluslararası camianın desteklediği iki devletli çözüm ihtimali azalmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası kuruluşlara, İsrail'in hukuksuzluğuna karşı sessiz kalmama çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malezya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne ve uluslararası camiaya Filistin'e yönelik sorumlulukları yerine getirmeleri çağrısında bulunmaktadır. Güvenlik Konseyi İsrail'in işgal planını reddetmeli ve bu planın asla uygulanamayacağını temin etmelidir."

Açıklamada Malezya'nın Filistin davasına tereddütsüz desteğini sürdüreceği ve her zaman Filistinlilerin yanında olacağı vurgusu yapıldı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Sivil Toplum Kuruluş Liderleri de Uluslararası Kudüs Günü dolayısıyla Filistin'e destek ve İsrail'in işgal planlarını kınayan ortak açıklama yaptı.

6 ASEAN ülkesinden 17 kuruluş liderinin imza attığı açıklamada İsrail'in Filistin ve Kudüs üzerindeki planları "siyonist işgal" olarak nitelendirilirken, "Özgür Kudüs için yapılan mücadele, adalet, onur ve bağımsızlık mücadelesidir. Bütün İslam ülkeleri Kudüs'ün özgürleştirilmesi için bu görevi üstlenmelidir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

Kaynak: AA