Malezya'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına kınama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malezya'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına kınama

KUALA Malezya, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Malezya'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına kınama
27.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:28

KUALA Malezya, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Malezya Parlamentosunun Malezya-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Rozman Isli, yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yaptığı saldırıları kınadığını belirterek, "Malezya, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini mutlak suretle desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını esas alarak Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların çözüme kavuşması konusunda ülkesinin desteklerini vurgulayan Rozman, toprak bütünlüğünü sağlama çabalarında Azerbaycan Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatının 14 Temmuz'da yayımladığı, Ermeni kuvvetlerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesine yönelik açıklamasını desteklediklerinin altını çizen Rozman, çatışmalarda vefat edenlerin yakınlarına taziye, yaralananlara acil şifa dileklerini iletti.

Ermenistan'ın saldırıları

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı 3. Sayfa
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var Güncel
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı Magazin
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti 3. Sayfa
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor Spor
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu
Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını 'tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Oyuncu Kerem Bürsin'in babaannesi hayatını kaybetti
Oyuncu Kerem Bürsin'in babaannesi hayatını kaybetti
Son Dakika: Altının gram fiyatı 428 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 428 lirayla tarihi rekor kırdı
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tuma Çelik Hulusi Akar Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reha Özcan Sezen Aksu Öztürk Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Gökhan Gönül Bülent Korkmaz Mahmut Tekdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Muğla Çocuk Bayram
Şu an buradasınız: Malezya'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına kınama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 10:48:52. #1.15#
title