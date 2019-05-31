Malezya'dan Doğu Asya'da altına endeksli ortak para birimi önerisi

Malezya'dan Doğu Asya'da altına endeksli ortak para birimi önerisi

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Doğu Asya’da mevcut döviz ticaretinin manipülatif olduğunu savunarak, bölge ülkelerinin kendi aralarında yapacağı ticarette altına endeksli özel bir para birimi kullanmasını önerdi

Malezya'dan Doğu Asya'da altına endeksli ortak para birimi önerisi

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Doğu Asya'da mevcut döviz ticaretinin manipülatif olduğunu savunarak, bölge ülkelerinin kendi aralarında yapacağı ticarette altına endeksli özel bir para birimi kullanmasını önerdi.

Mahathir Muhammed, söz konusu para biriminin iç ticarette değil sadece Doğu Asya ülkelerinin kendi aralarında yapacakları ihracat ve ithalatta kullanılması çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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