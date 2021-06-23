Malezya'dan COVAX'a "tam bir fiyasko" eleştirisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malezya'dan COVAX'a "tam bir fiyasko" eleştirisi

Malezya'dan COVAX'a 'tam bir fiyasko' eleştirisi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının adil dağılımı için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) başlattığı Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) "tam bir fiyasko" olduğunu belirtti.

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının adil dağılımı için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) başlattığı Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) "tam bir fiyasko" olduğunu belirtti.

Bu yılki Dünya Bankası Malezya Ekonomik İzleme raporunun tanıtımında konuşan Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, Kovid-19 aşılarının dağıtımındaki sorunlara dikkati çekti.

Dünya Bankasının, Kovid-19 aşısının dağıtılmasındaki adaletsizliğe dair gelişmiş ülkeleri ses çıkarmaya davet etmesi gerektiğini belirten Hayri, "Gelişmiş ülkelerin gereğinden fazla aşı stoklaması, Malezya gibi ülkelerin Kovid-19 bağışıklığı planlarının ertelenmesine yol açmıştır." dedi.

Hayri, aşı geliştirme merkezlerinin Avrupa'da olması nedeniyle bölge ülkelerinin çok önceden aşı stokları yaptığını vurgulayarak "Japonya gibi gelişmiş ülkenin de yer aldığı Asya ülkeleri, Avrupa ve ABD'ye kıyasla aşılama oranında bir hayli geridedir." şeklinde konuştu.

COVAX'ın bu eşitsizliği sağlamada üzerine düşeni yapamadığını belirten Hayri, "COVAX'ı küresel dayanışma ve eşit aşılamanın temin edilmesi için kurduk fakat tam bir fiyaskoyla sonuçlandı." dedi.

Bakan Hayri, Malezya'da hedeflenen Kovid-19 bağışıklığının zamanında sağlanması için günlük aşılama sayısının 250 binin üzerine çıkarılacağını ve ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin temmuzun sonuna doğru hafifletilebileceğini kaydetti.

Şimdiye kadar 711 bin 6 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 554'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Türkiye 50 milyon kişinin iki doz aşılanmasıyla rahat nefes alacak
Türkiye 50 milyon kişinin iki doz aşılanmasıyla rahat nefes alacak
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
TURKOVAC'a yoğun ilgi! Kısa sürede 846 bin 451 kişi gönüllü olmak için başvurdu
TURKOVAC'a yoğun ilgi! Kısa sürede 846 bin 451 kişi gönüllü olmak için başvurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Angela Merkel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı Tuğba Coşkun
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Yiğit Şardan Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malezya'dan COVAX'a "tam bir fiyasko" eleştirisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 11:51:02. #1.16#

title