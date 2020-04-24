Malezya'dan Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine tepki
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Malezya'dan Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine tepki

KUALA Malezya hükümeti, Çin'e ait bir geminin Güney Çin Denizi'nde Malezya kara sularına girmesine tepki gösterdi.

24.04.2020 08:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 08:00
Malezya'dan Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerine tepki

KUALA Malezya hükümeti, Çin'e ait bir geminin Güney Çin Denizi'nde Malezya kara sularına girmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, açıklamasında Malezya'nın Güney Çin Denizi'ndeki duruşunun açık ve sabit olduğunu belirterek, "Tüm taraflar, Güney Çin Denizi'nde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için birlikte çalışmalıdır." dedi.

Malezya'nın Güney Çin Denizi'ndeki haklarını korumakta kararlı olacağını vurgulayan Bakan Hişamuddin, "Malezya, Güney Çin Denizi'nin barış ve karşılıklı ticaret denizi olması yönündeki fikrini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Hişamuddin, Çin'e ait keşif gemisinin 19 Nisan'da Malezya kara sularına girmesini ise "Eski bir savunma bakanı olarak yaşananlardan son derece haberdarım. Sularımızda istenmeyen hadiselerden uzak durmalıyız. Savaş gemileri ve diğer türlü gemilerin Güney Çin Denizi'nde bulunması gerilimin artmasına sebep olabilir." sözleriyle değerlendirdi.

19 Nisan'da Çin'e ait bir keşif gemisi, Güney Çin Denizi'nde Malezya kara sularına girerek, Malezya'ya ait bir gemiye yaklaşırken görülmüştü.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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