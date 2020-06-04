Malezya'dan Çin, Güney Kore ve Japonya'ya Kovid-19 aşısı için iş birliği çağrısı
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Malezya'dan Çin, Güney Kore ve Japonya'ya Kovid-19 aşısı için iş birliği çağrısı

KUALA Malezya hükümeti, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği+3 (ASEAN+3) Forumu üyeleri Çin, Güney Kore ve Japonya'ya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının geliştirilmesi için bölge ülkeleriyle daha fazla iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Malezya'dan Çin, Güney Kore ve Japonya'ya Kovid-19 aşısı için iş birliği çağrısı
04.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:31

KUALA Malezya hükümeti, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği+3 (ASEAN+3) Forumu üyeleri Çin, Güney Kore ve Japonya'ya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının geliştirilmesi için bölge ülkeleriyle daha fazla iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Malezya Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanı Muhammed Azmin Ali, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısının üretimi ve denenmesi için ASEAN+3 ülkelerinin ortak hareket etmesinin önemine dikkati çekerek, "Kapasitemizi bir araya getirerek Kovid-19'a karşı uzun süreli çözümler üretebiliriz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 ile mücadelede, Malezya'nın, şimdiye kadar sergilediği başarıyı bölge ülkeleriyle paylaştığına dikkati çeken Azmin, "Salgın merkez üsleri ve virüsün yayılım zincirini sıkı takip etme yöntemini uyguladık. Kendi içimizde oluşturduğumuz sinerji ve birlik, salgınla mücadelede başarıyı getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Azmin, ASEAN+3 ülkelerinin de aynı sinerjiyi oluşturması gerektiğine dikkati çekerek, aşı denemelerinde ilerlemiş durumdaki Güney Kore ve Çin'i, birlik ülkelerinin de bu aşıyı üretip kullanabilmesi için girişimlerde bulunmaya davet etti.

Ülkesinin Kovid-19 aşısı denemeleri için gönüllü olduğunu vurgulayan Azmin, nisanda Dünya Sağlık Örgütü'nün ürettiği Kovid-19 ilacınını ilk deneyen ülkelerden birinin Malezya olduğunu anımsattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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