Malezya'dan ASEAN'a siber suçlara karşı yeni yasa teklifi

KUALA Malezya hükümeti, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelere, siber suçlarla mücadele için yeni bölgesel yasalar çıkarılması teklifinde bulundu.

ASEAN Dijital Bakanlar Toplantısının ikinci gününde konuşan Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, bölge ülkelerinin internet altyapısının geliştirilmesi ve uluslararası siber suçların oluşturduğu tehdide değindi.

Başbakan Muhyiddin, siber suçları önlemek için mevcut yasaların yeterli olmadığını belirterek, "Siber tehditlerin hızlı bir şekilde değişerek, kurduğumuz iletişim, internet üzerinden yaptığımız iş, sanal ortamdaki para işlemlerimiz ve alışverişimize kadar hayatımızın her safhasını çevrelediği gerçeği karşısında uyanık olmalıyız." dedi.

"Dijital platformlar daha hesap verilebilir hale gelmeli"

Siber tehdit ve suçların artık sınırları aşan niteliğe büründüğünü anlatan Muhyiddin, "Ülkelerimizin dışında siber suç işleyenleri adalete sevk edebilmek, iş birliği ve bölgesel bir yaklaşım gerektirmektedir. Rekabetçi bir dijital ekonomi bloğu olmayı hedefleyen ASEAN, sınır ötesi siber suçlarla başa çıkmanın yolunu aramalıdır." şeklinde konuştu.

Muhyiddin, sosyal medya ortamlarındaki nefret söylemlerine karşı daha sert cezai yaptırımların uygulanması gerektiğinin altını çizerek, "ASEAN ayrıca tüketici haklarının gizliliğini temin eden yasaları genişletmeli ve bu kapsamda dijital platformlar, hukuki açıdan daha fazla hesap verilebilir hale gelmelidir." ifadelerini kullandı.

Bölgesel dijital ekonominin geliştirilmesi için Malezya Başbakanı, üye ülkelerin internet altyapısını güçlendirmesini sağlamak üzere ASEAN bünyesinde fon oluşturulması tavsiyesinde bulundu.

ABD ve Çin ile birlikte çalışma mesajı

Muhyiddin, ABD ve Çin'in son yıllarda gerilen ilişkilerine de değindi ve "ABD ile Çin arasında farklı fikirler ve gerilimler çıkabilir, fakat biz iki tarafla da birlikte çalışmak isteriz. Umarız bundan sonra daha iyi iş birliği içinde olurlar." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel alanda dijital ekonomileri büyüttüğüne dikkati çeken Muhyiddin, ASEAN'ın dijital ekonomideki gelişimine katkı sağlamak üzere Malezya'nın bu alandaki teknoloji ve uzmanlığını her türlü kullanabileceği vurgusunu yaptı.

Malezya'nın ev sahipliğinde dün sanal ortamda başlayan ASEAN Dijital Bakanlar Toplantısı, bugün sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız