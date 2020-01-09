Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

09.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:12

KUALA Malezya'da Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu iddiaları kapsamında yargılanan eski Başbakan Necip Rezak'ın, görevde bulunduğu dönemde bazı yolsuzluk suçlamalarının üstünün örtülmesi için Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon konuşmasının detayları basına servis edildi.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun (MACC) yayımladığı telefon görüşmesine ait tam ses kaydında eski Başbakan Necip'in, 1MDB yolsuzluğu suçlamaları karşısında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed'den yardım istemesinin detayları ortaya çıktı.

Ses kayıtlarına göre telefon görüşmelerinden birinde Necip, 1MDB fonu ile Dubai merkezli Uluslararası Petrol Yatırım Şirketi (IPIC) arasındaki borç ödeme krizinin uluslararası tahkim mahkemesine gitmeden çözülmesi için Şeyh Muhammed'e ricada bulundu.

Necip'in ricası karşılığında Şeyh Muhammed'in, bu sorunu çözmesi için tanıdığı iş adamlarından Mubadala Kalkınma Şirketi yöneticisi Haldun Al Mubarak'ı görevlendirme sözü verdiği kayıtlarda duyuldu.

Necip'in, üvey oğlu için sahte kredi anlaşması talep ettiği iddia edildi

Bir diğer ses kaydında da Necip'in, üvey oğlu Rıza Aziz'e yöneltilen "1MDB fonundan para zimmetleme" suçlamaları karşısında Şeyh Muhammed'den yardım istemesinin detayları da yayımlandı.

Ses kaydına göre Necip, üvey oğlunun 1MDB fonundan para çektiği anlaşılmaması için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetinin üvey oğlu Rıza'nın isminin bulunduğu sahte bir kredi anlaşması çıkarmasını Şeyh Muhammed'den rica etti.

Necip Rezak, söz konusu kredi anlaşması için BAE Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ın devreye sokulmasını istedi.

Ülkede gündem olan ses kayıtları hakkında basına konuşan Necip, dün yaptığı açıklamada, "Olanlar karşısında çok şaşkınım. Söz konusu kayıtların içeriğini inceleyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Necip, başbakanlığı döneminde telefonunun dinlenmesi eylemine karşı yasal yollara başvurabileceğini belirtmişti.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, eski Malezya Başbakanı'na ait olduğu öne sürülen telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının bir bölümünü dün basına servis etmişti.

1MDB yolsuzluk soruşturması

Eski Başbakan Necip Rezak'ın 2009'da kurduğu 1MDB fonu, 2015'te Necip'in fona ait 681 milyon doları zimmetine geçirdiği iddiaları üzerine uluslararası basında gündeme gelmişti.

Mahathir Muhammed'in liderliğindeki Umut İttifakı koalisyonunun 2018'de genel seçimleri kazanmasının ardından 1MDB soruşturmaları yeniden başlamış, Necip ve ailesine ülkeden çıkış yasağı getirilmişti.

Malezya Yüksek Mahkemesi, geçen yıl 11 Kasım'da Necip'in 1MDB fonundan 42 milyon ringgiti, kurumun iştiraki "SRC International" üzerinden kişisel banka hesaplarına aktardığı suçlamasıyla açılan davanın görülmesine karar vermişti.

Necip Rezak, soruşturma kapsamında aralarında "emaneti suistimal", "gücü kötüye kullanma" ve "kara para aklama"nın da bulunduğu 42 münferit suçtan yargılanıyor.

Kaynak: AA