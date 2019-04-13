Malezya'daki Yolsuzluk Soruşturması

KUALA Malezya'da kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında yargılanan eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor'un, kendisine hediye geldiğini iddia ettiği 23 milyon dolar değerindeki pembe elmasın 1MDB paralarıyla satın alındığı kanıtlandı.

Malezya polis teşkilatından yapılan açıklamada, Rosmah ve Necip'in hesaplarındaki para hareketliliğinin incelendiği ve söz konusu elmasın, 1MDB fonundan zimmete geçirilen parayla New York'ta bir mücevher dükkanından satın alındığının tespit edildiği belirtildi.

Eski başbakanın eşi, elmasın Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Şeyh Mansur Zayed tarafından kendisine hediye edildiğini iddia etmişti.

1MDB soruşturması kapsamında yargılanan Rosmah, geçen hafta Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Sarawak eyaletindeki okullara güneş paneli kurulması ihalesine ilişkin 5 milyon Malezya ringgiti rüşvet almakla suçlanmıştı.

Rosmah, 3 Nisan'daki duruşmasında, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Yolsuzluk ve kara para aklama gibi 17 suçtan yargılanan Rosmah, en son 15 Kasım'da rüşvet almak suçundan tutuklanmış, 1 milyon Malezya ringgiti kefaletle serbest bırakılmıştı.

1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın, fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar vasıtasıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk, Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paranın Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan Necip, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında 42 suçlamayla yargılanıyor.

Kaynak: AA