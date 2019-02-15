Malezya'daki Yolsuzluk Soruşturması

KUALA Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın da adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında ABD makamlarınca zimmetine para geçirmekle suçlanan ve ABD'ye iadesi talep edilen Goldman Sachs bankasının eski çalışanı, ülkesine dönüp yargılanmayı kabul etti.

Malezya basınına konuşan eski Goldman Sachs çalışanı Roger Ng'nin avukatı, Ng'nin, ABD Adalet Bakanlığının geçen yılki iade talebini kabul ettiğini ve ülkesinde yargılanmaya hazır olduğunu bildirdi.

Ng'nin Malezya mahkemesinde bugün görülecek duruşmada bu kararını bildireceği ve ABD'de kendisine yöneltilen suçlamaları reddedeceği belirtildi.

2014'te Goldman Sachs bankasındaki işinden ayrılan Roger Ng, geçen yıl ABD Adalet Bakanlığının hakkında kara para aklama, rüşvet ve 1MDB fonundan zimmete para geçirme suçlarından dava açması üzerine 1 Ekim'de Malezya'da tutuklanmıştı.

Goldman Sachs'in 1MDB yolsuzluğuna karıştığının tespit edilmesinin ardından Malezya Başsavcılığı, ABD'li banka hakkında, fona ait tahvil satışlarında yatırımcıları yanlış bilgilendirmek ve satışlardan elde edilen gelirin kötüye kullanımına aracılık etmek iddiasıyla dava açmıştı.

Malezya makamları, Goldman Sachs'ten tazminat talep ediyor.

1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paranın Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında yaklaşık 40 suçlamayla yargılanıyor.

Kaynak: AA