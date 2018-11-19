Malezya'daki Yolsuzluk Soruşturması

KUALA Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında Necip'in eşi Rosmah Mansor'un ifadesi alındı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre Rosmah, 1MDB soruşturması kapsamında polisin mayıs ayında Necip'in evlerinde yaptığı aramada ele geçirdiği pahalı mücevherlere ilişkin, başkent Kuala Lumpur'daki Kara Para Aklama ve Terörizm Finansmanını Önleme Birimi (AMLA) merkezinde sorgulandı.

Yaklaşık 3 saat sorgulanan Rosmah'ın yerel saat ile 13.30 sularında binayı terk ettiği bildirildi.

Yolsuzluk ve kara para aklama gibi 17 suçtan yargılanan Rosmah, en son 15 Kasım'da mahkemede rüşvet almakla suçlanmış, 1 milyon Malezya ringgiti kefaletle serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun (MACC), Necip'in 2002'de Savunma Bakanı olduğu dönemde satın alınan iki Scorpene sınıfı denizaltının satışındaki yolsuzluk iddiaları dosyasını yeniden açacağı belirtildi.

Konuya ilişkin haberlerde, Necip'in ve eski yardımcısı Abdul Razak Baginda'nın sorgulanmak üzere mahkemeye çağırılabileceği bildirildi.

1 milyar avro değerindeki denizaltıların satışında aracılara fazla komisyon ödendiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia edilmişti.

1MDB yolsuzluk soruşturması

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs genel seçimlerini kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı. Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suç iddiasıyla yargılanıyor.