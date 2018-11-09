Malezya'daki Yolsuzluk Soruşturması

KUALA Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu iddialarını ortaya atan İngiliz gazeteci Clare Rewcastle Brown, Singapur'da 1MDB ile alakalı yeni sırlar ortaya çıkacağını düşündüğünü söyledi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde gazetecilerle katıldığı toplantıda konuşan Brown, 1MDB soruşturmasına dair yeni skandalların ortaya çıkacağının işaretini vererek, "Özellikle Singapur'da 1MDB ile alakalı yeni sırların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Malezyalılar da bunların gün yüzüne çıkmasını isteyecektir." dedi.

Brown, yolsuzluk soruşturmasının çok yakında Hong Kong'a da sıçrayabileceğini belirtti ve eski Başbakan Necip ve eşi Rosmah Mansor'u kastederek, "Bundan önce Malezya'yı yöneten çiftin çaldığı paranın büyük çoğunluğu Hong Kong'a gitti. Bunun uzun süreliğine nasıl hasır altı edilebildiğini anlayamıyorum." şeklinde konuştu.

Malezya bağımsızlığını kazanmadan önce Sarawak eyaletinde doğan İngiliz gazeteci Clare Rewcastle Brown, 2010'da kurduğu The Sarawak Report isimli internet sitesinde yayımladığı raporlarla tanınmıştı.

Sarawak eyalet yönetiminin yolsuzluklarını ortaya çıkararak kamuoyunun dikkatini çeken Brown'a, 2013'te Malezya'ya giriş yasağı getirilmişti.

Brown, 2015'te Necip Rezak hükümetinin 1MDB fonundan para çaldığı ve Necip'in kişisel hesabına 681 milyon dolar transfer ettiği iddialarını sitede yayımlayarak dünya gündemine oturmuştu.

İddialardan kısa süre sonra Necip, İngiliz gazeteci hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

6 Mayıs genel seçiminde muhalefetteki Umut İttifakı (PH) koalisyonunun iktidara gelmesinden kısa süre sonra Brown hakkındaki yakalama kararı kaldırılmış ve 18 Mayıs'tan itibaren İngiliz gazetecinin Malezya'ya girişine izin verilmişti.