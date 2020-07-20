Malezya'daki yangın 135 kişiyi evsiz bıraktı KUALA Malezya'nın Sarawak eyaletinde bir yerleşim alanında çıkan yangın, 135 kişinin evsiz kalmasına yol açtı.

KUALA Malezya'nın Sarawak eyaletinde bir yerleşim alanında çıkan yangın, 135 kişinin evsiz kalmasına yol açtı.

Sarawak İtfaiye Biriminden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde eyalete bağlı Tatau kentinde ahşap evlerin olduğu bir köyde yangın çıktı.

Kısa sürede evlere yayılan yangına müdahale için 15 dakikada bölgeye ulaşan itfaiye ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Yangında toplam 20 ev yok olurken evsiz kalan 135 kişinin zarar görmeden yangın yerinden uzaklaştığı bildirildi.

Olayın mağduru ev sahipleri barınaklara yerleştirildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA