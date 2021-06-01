Malezya'daki tam kapanma Japon otomotiv devlerini vurdu
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Malezya'daki tam kapanma Japon otomotiv devlerini vurdu

Malezya'daki tam kapanma Japon otomotiv devlerini vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Honda ve Toyota'nın Covid-19 salgını nedeniyle tam kapanma kararı alan Malezya'daki üretimlerini geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Honda ve Toyota'nın Covid-19 salgını nedeniyle tam kapanma kararı alan Malezya'daki üretimlerini geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Birçok sektörü olumsuz etkileyen Covid-19 salgını, bu kez Japon otomotiv devleri Honda ve Toyota'nın Malezya'daki faaliyetlerine darbe vurdu. Dünyaca ünlü otomotiv üreticilerinin, Malezya hükümetinin korona virüs salgını nedeniyle aldığı 2 haftalık tam kapanma kararının ardından ülkedeki üretim faaliyetlerine geçici olarak ara verdiği öğrenildi. Tam kapanma boyunca işletmelerde kayıtlı personelin yalnızca yüzde 10'unun çalışmasına izin verilmesi nedeniyle üretimi sürdürmeye yetecek iş gücünün bulunamadığı kaydedildi. Selangor eyaletinde iki fabrikası bulunan Toyota ve Penang eyaletinde bir motosiklet fabrikası ile Malacca eyaletinde bir araba fabrikası bulunan Honda'nın müşterilerine satış sonrası hizmeti sunmayı sürdüreceği belirtildi.

Tam kapanma başladı

Malezya'da hükümet Covid-19 salgını nedeniyle bugünden başlamak üzere tam kapanma uygulamasını hayata geçirmişti. Ülkede 14 Haziran'a kadar sürecek tam kapanma kapsamında daha önce geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağı tedbirlerine yenileri eklenmişti. Buna göre vatandaşların temel ihtiyaçlar ve acil durumlar dışında bulundukları bölgenin 10 kilometre dışına seyahat etmesi yasaklanmıştı. Kamu ve özel sektöre yönelik personel kapasitesi kısıtlaması yürürlüğe konurken, okullar da çevrimiçi eğitime geçmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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