Malezya'daki son dişi Sumatra gergedanı öldü

23.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:56

KUALA Malezya'da, son erkek üyesi mayıs ayında ölen Sumatra gergedanlarının son dişi üyesinin de öldüğü belirtildi.

Sabah eyaletine bağlı Doğal Yaşamı Koruma Birimi Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Iman adındaki son dişi Sumatra gergedanının doğal sebeplerle öldüğü bildirildi.

Direktör Augustine Tuga, 25 yaşındaki hayvanın vücudundaki tümörler nedeniyle acı çektiğini ancak ölümünün beklenenden erken olduğunu ifade etti.

Sabah eyaleti Çevre Bakanı Christina Liew, Iman'ın ölümüne ilişkin olarak, "Bunun bir süre sonra gerçekleşeceğini bilmemize rağmen bu haberden ötürü çok üzüldük." ifadesini kullandı.

Malezya'nın yaşayan son erkek Sumatra gergedanı Tam, mayıs ayında ölmüş, Iman isimli dişi Sumatra gergedanı, ülkede türünün yaşayan son örneği olarak kalmıştı.

Dünya Vahşi Yaşam Fonu, Endonezya'ya bağlı Sumatra ve Borneo adalarının ormanlık alanlarında yaşayan 80 Sumatra gergedanı olduğunu belirtiyor.

Ormanlık alanların yok edilmesi ve kaçak avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Sumatralar, türlerine göre daha küçük ve iki boynuzlu olmasıyla biliniyor.

Kaynak: AA