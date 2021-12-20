Malezya'daki sel ve heyelanlarda 11 kişi hayatını kaybetti

Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Channel News Asia'da yer alan habere göre, Malezya'da 17 Aralık Cuma gününden bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 50 binden fazla kişi tahliye edildi.

Yetkililer, selden en fazla etkilenen Selangor eyaletinde, 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan Pahang eyaletine bağlı Bentong'daki toprak kaymasında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansına (NADMA) göre, selden kötü etkilenen bölgeler arasında Selangor'un yanı sıra Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Perak ve Kuala Lumpur yer alıyor.

Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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