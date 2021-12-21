Malezya'daki sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Malezya'daki sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti

Malezya'daki sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.

BBC'nin haberine göre, Malezya'da 17 Aralık Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca etkili olan yağışlar sonrası başkent Kuala Lumpur'un bir kısmı sular altında kaldı.

Çoğu Pahang eyaletinden yaklaşık 51 bin kişi tahliye edildi. Selin etkilediği bölgelerde 14 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan hükümet, yağışlar öncesi gerekli uyarıları yapmamakla eleştirildi.

Dün, 7'si Malezya'nın Selangor eyaletinde olmak üzere 11 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansına (NADMA) göre, selden kötü etkilenen bölgeler arasında Selangor'un yanı sıra Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Perak ve Kuala Lumpur yer alıyor.

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AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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