Malezya'daki sel baskınlarında tahliye edilenlerin sayısı 20 bine yaklaştı
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Malezya'daki sel baskınlarında tahliye edilenlerin sayısı 20 bine yaklaştı

04.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:57
Malezya'daki sel baskınlarında tahliye edilenlerin sayısı 20 bine yaklaştı

KUALA Malezya genelinde muson yağmurlarının yol açtığı sel baskınları nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 20 bine yaklaştı.

KUALA Malezya genelinde muson yağmurlarının yol açtığı sel baskınları nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 20 bine yaklaştı.

Malezya Sosyal Refah Biriminden yapılan açıklamada, Pahang, Kelantan, Terengganu ve Johor eyaletlerinde 1 Ocak'tan bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle oluşan sel baskınlarından şimdiye kadar etkilenen 19 bin 591 kişinin güvenli yerlere götürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Pahang'da toplam 201 sığınma merkezine 10 bin 739, Kelantan'da 3 sığınma merkezine 322, Terengganu'da 7 sığınma merkezine 645, Johor'da 68 sığınma merkezine 6 bin 991 ve diğer eyaletlerden de toplam 894 kişinin sevk edilerek selden kurtarıldığı kaydedildi.

Muson yağmurlarının süreceğini belirten yetkililer, halka eyaletler arası seyahatlerden bir süreliğine kaçınma tavsiyesinde bulundu.

1 Ocak'ta başlayan ve en çok Malezya'nın Johor ile Pahang eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı seller nedeniyle iki eyalette toplam 7 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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