Malezya'daki Okul Yangını 25 Can Aldı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da İslami eğitim veren bir okulda çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi.



Yetkililer Çok sayıda yaralının olduğu ve ölü sayısının artabileceğini açıkladı.



İtfaiye ekipleri yangının, okulun yurt olarak kullanılan binasında başlamış olabileceğinden şüpheleniyor.



Malezya'da, son 2 yılda bu yana dini eğitim veren okullarda 210'un üzerinde yangın çıktığı belirtiliyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Malezya Din Kuala Lumpur Yangın Gepost: 14 september 2017