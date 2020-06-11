Malezya'daki Müslümanlar bu yıl Kovid-19 nedeniyle hacca gidemeyecek
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Malezya'daki Müslümanlar bu yıl Kovid-19 nedeniyle hacca gidemeyecek

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki Müslümanlar için hac ibadetini bir yıl erteleme kararı aldı.

Malezya'daki Müslümanlar bu yıl Kovid-19 nedeniyle hacca gidemeyecek
11.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:24

KUALA Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki Müslümanlar için hac ibadetini bir yıl erteleme kararı aldı.

Din İşleri Bakanı Zulkifli Muhammed Al-Bakri, düzenlediği basın toplantısında, Malezyalı Müslümanların bu yılki hac ziyaretlerini ertelemesine yönelik resmi mektubu Suudi Arabistan'ın Malezya Büyükelçiliğine ilettiğini belirterek, "Ülkemizdeki hacıların bu kararı sabırla karşılayıp kabullenmesini temenni ediyoruz." dedi.

Erteleme kararına ilişkin Hac Fonunun detaylı açıklamayı yapacağını kaydeden Bakan Zulkifli, "Bütün Müslümanların salgının durması ve Mekke ile Medine'nin korunması için Allah'a dua etmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 31 artışla 8 bin 369'a yükseldiğini ve bugün virüs nedeniyle yaşamını yitirenin olmadığını duyurdu.

51 vakanın tedavi edildiğini kaydeden bakanlık, şimdiye kadar toplam 7 bin 65 kişinin sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Endonezya ve Singapur da hacca gidilmesini ertelemişti

Singapur İslam Dini Meclisi, geçen ayki açıklamasında, ülkedeki Müslümanların bu yıl hacca gitmeyeceğini belirtmişti.

Endonezya hükümeti ise 2 Haziran'da aldığı kararla ülkedeki Müslümanların bu yıl hac görevini yerine getiremeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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