Malezya'daki mültecilerden görev başındaki sağlık çalışanlarına yemek yardımı

KUALA Malezya'da bir grup mülteci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tedavi edildiği bir hastanede sağlık çalışanlarına yemek dağıtıyor

Suriye, Yemen, Irak ve Filistin'den gelen bir grup mülteci, Selangor eyaletindeki bir hastanede, ülke genelinde 18 Mart'ta başlayan günlük faaliyetlerin sınırlandırılması uygulaması süresince buradaki hastane çalışanlarına yemek dağıtma kararı aldı.

Malezyalı sivil toplum kuruluşları The Al-Hasan Volunteer Network ve Beyond Borders Malaysia'nın girişimiyle bugün başlatılan kampanya ile mülteciler, günlük faaliyetlerin sınırlandırılması uygulamasının bitiş tarihi 31 Mart'a kadar hastane çalışanları için her gün yemek hazırlayacak.

Kampanyanın ilk gününde hastane çalışanları için erişte yemeği yapan 62 yaşındaki Filistinli mülteci Eman Mfleh, basına verdiği demeçte, yaptığı yardımın Malezya'nın misafirperverliğine bir teşekkür fırsatı olduğunu belirterek "5 yıldır eşim, kızlarım ve 4 torunumla Malezya'da yaşıyorum. Bu ülkeyi ve insanlarını seviyoruz." dedi.

Filistinli Mfleh, buradaki doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının insanların güvenliği için çok çalıştığını ifade ederek "Onlar için en azından bu yardımı yapabiliyoruz." şeklinde konuştu.

AA muhabirine konuşan Beyond Borders Malaysia'nın kurucusu Mahi Ramakrishnan, "Mülteciler ülkeye ve topluma bu şekilde katkı sağlamaktadır. Şimdi mülteciler, bizim için kendilerini riske atan sağlık çalışanlarına şükranlarını belirtmek istiyorlar." dedi.

Ramakrishnan, Malezya'nın 500 bine yakın mülteciyi ağırladığını vurgulayarak "Yaptıkları bu anlamlı faaliyetle mülteci kadınlar, henüz kendilerine yetecek imkanları dahi yokken Malezya toplumuna faydalı olmak istediklerini gösteriyor. Bu vesileyle hem ülke hem toplum olarak farklılıklarımızı kucaklamamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA