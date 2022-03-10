Malezya'daki heyelanda en az 3 kişi enkaz altında kaldı - Haberler

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Malezya'daki heyelanda en az 3 kişi enkaz altında kaldı

AA - İdris Sülün - Güncel
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Malezya'daki heyelanda en az 3 kişi enkaz altında kaldı

KUALA Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Ampang bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda en az 3 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.

KUALA Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Ampang bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda en az 3 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.

The Vibes sitesinin Selangor İtfaiye ve Kurtarma Dairesine dayandırdığı haberine göre, Ampang'da meydana gelen heyelandan 15 ev etkilendi, 2 ev tamamen enkaz altında kaldı.

Tahminen 4 kişinin enkaz altında kaldığı bölgede 1 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

İtfaiye şefi Norazam Khamis, itfaiye personelinin enkaz altında daha fazla kurbanın olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.

Kurtarılan kişinin hafif yaralandığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı.

AA / İdris Sülün - Güncel

İtfaiye, Malezya, Güncel, Haberler

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