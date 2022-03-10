Malezya'daki heyelanda en az 3 kişi enkaz altında kaldı
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KUALA Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Ampang bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda en az 3 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.
KUALA Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Ampang bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda en az 3 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.
The Vibes sitesinin Selangor İtfaiye ve Kurtarma Dairesine dayandırdığı haberine göre, Ampang'da meydana gelen heyelandan 15 ev etkilendi, 2 ev tamamen enkaz altında kaldı.
Tahminen 4 kişinin enkaz altında kaldığı bölgede 1 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
İtfaiye şefi Norazam Khamis, itfaiye personelinin enkaz altında daha fazla kurbanın olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.
Kurtarılan kişinin hafif yaralandığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı.