Malezya'daki heyelanda en az 3 kişi enkaz altında kaldı

KUALA Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Ampang bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda en az 3 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.

The Vibes sitesinin Selangor İtfaiye ve Kurtarma Dairesine dayandırdığı haberine göre, Ampang'da meydana gelen heyelandan 15 ev etkilendi, 2 ev tamamen enkaz altında kaldı.

Tahminen 4 kişinin enkaz altında kaldığı bölgede 1 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

İtfaiye şefi Norazam Khamis, itfaiye personelinin enkaz altında daha fazla kurbanın olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.

Kurtarılan kişinin hafif yaralandığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı.