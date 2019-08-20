Malezya'da Zakir Naik'in halka açık etkinliklerde konuşma yapması yasaklandı

20.08.2019 18:16

Malezya'da, Hint İslam alimi Zakir Naik'in halka açık etkinliklerde konuşma yapmasının güvenlik gerekçesiyle yasaklandığı bildirildi.

Malezya emniyet yetkilisi Datuk Asmawati Ahmad, Zakir Naik'in ülkede kamuya açık tüm etkinliklerde konuşmasının yasaklanması kararı alındığını açıkladı.

Ahmad, yasak kararının, bu tür etkinliklerin birçok farklı etnik kimliğe ev sahipliği yapan Malezya'da gerilim yaratabileceği gerekçesiyle verildiğini kaydetti.

Malezya'da huzur ortamını ihlal ettiği şüphesiyle hakkında soruşturma açılan Naik için 100'den fazla şikayet alındığı, Naik'in polis tarafından 15 saat sorgulandığı belirtildi.

Karara gerekçe olarak Naik'in 3 Ağustos'ta verdiği bir vaazda "Malezya'da yaşayan Hinduların ülkeye sadakatini sorgulaması ve Çin etnik kökenine sahip kişilerin Malezya'da misafir olduğunu söylemesi" gösterildi.

Bernama ajansının haberine göre de, Naik'e getirilen kamuya açık etkinlikte konuşma yasağına sosyal medya siteleri de dahil edildi.

Naik ise yaptığı açıklamada, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, yanlış anlaşılmalardan dolayı özür diledi. Naik, "günah" olarak tanımladığı ırkçılığın karşısında olduğunu da sözlerine ekledi.

Dr. Zakir Naik, Hindistan hükümetince "teröre mali destek sağlamak" ve "kara para aklamak" ile suçlanması üzerine Malezya'ya sığınmış ve bu ülkeden daimi oturum hakkı kazanmıştı.

Hindistan hükümeti, Malezya'ya sığınmasının ardından Naik'in pasaportunu iptal etmişti.

Malezya hükümeti Naik'in, ülkesi Hindistan'a iade edilmeyeceğini açıklamıştı.

2005'te hayatını kaybeden Güney Afrikalı ünlü ilim adamı ve aktivist Ahmed Didat'ın öğrencilerinden Naik, kendi televizyon kanalı "Peace TV" ve diğer platformlar üzerinden verdiği konferans ve derslerle dünya çapında tanınıyor.

Dinler tarihi ve karşılaştırmalı dinler alanında uzman olan Naik, terör ve şiddet karşıtı söylemleriyle biliniyor.

Kaynak: AA