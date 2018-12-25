Malezya'da Yük Gemisi Battı: 3 Kayıp

KUALA Malezya'nın güney açıklarında arızalanan ve başka bir gemiye çarparak batan yük gemisinin başka bir gemiye çarparak batması sonucu mürettebattan 3 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Malezya Deniz Koruma Kurumundan (APMM) yapılan açıklamaya göre, 9 kişi taşıyan gemide, güneydeki Tanjung Sepang sahiline 3,3 deniz mili uzaklıkta motorunun durması sonucu arıza yaşandı.

Kaptanın rotayı geri kırmayı denerken dalgalara kapılarak başka bir gemiye çarptığı ve geminin battığı bildirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan APMM ekipleri, gemideki 9 kişiden 6'sını kurtarırken 3 kişinin ise kaybolduğu aktarıldı.

Kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA