Malezya'da yoğun bakım ünitelerindeki doluluk yüzde 74'ü buldu
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Malezya'da yoğun bakım ünitelerindeki doluluk yüzde 74'ü buldu

Malezya'da yoğun bakım ünitelerindeki doluluk yüzde 74'ü buldu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son haftalardaki yoğun artış nedeniyle ülkedeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun yüzde 74'e ulaştığı bildirildi.

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son haftalardaki yoğun artış nedeniyle ülkedeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun yüzde 74'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, ramazanın başladığı 12 Nisan'dan bu yana Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısının arttığını belirterek, "Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk, Kovid-19 harici hastalar için düzgün ve yeterli bakım imkanlarını azaltmaktadır." dedi.

Başkent Kuala Lumpur ile Selangor, Penang, Kedah, Sarawak ve Negeri Sembilan eyaletlerindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin doluluğunun yüzde 90'a yaklaştığını aktaran Nur Hişam, "Ülke genelindeki yoğun bakım ünitelerindeki doluluk yüzde 74 oranında." şeklinde konuştu.

Nur Hişam, bu kritik süreçte halkı mümkün olduğunca evde kalmaya ve kalabalık mekanlardan uzak durmaya çağırdı.

Şimdiye kadar 485 bin 496 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da 559 kişi, yoğun bakımda tedavi görüyor.

Ramazanın başından bu yana toplu etkinlikler nedeniyle Kovid-19 vaka artışlarının yükseldiği ülkede, 12 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Selangor eyaletinde Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılabilir

Öte yandan Savunma Bakanlığı, ülkede en yüksek Kovid-19 vaka artışının görüldüğü Selangor eyaletinde, durumu kontrol altına almak için devam eden tedbirlerin artırılabileceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, günlük Kovid-19 vakalarının yarısından fazlasını oluşturan Selangor'da, diğer eyaletlere kıyasla yasak kapsamını genişletmeye yönelik tedbirlerin düşünüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ekonomik sektörlerin işlemeye devam edeceği fakat ilçeler arası seyahatlerin azaltılmasına yönelik önlemler alınabileceği kaydedildi.

Selangor Eyalet Başkanı Amirudin Şari de basına yaptığı açıklamada, bu konuda merkezi hükümetin alacağı karara uyacaklarını belirterek, "Mevcut tedbirlerin artırılmasına yönelik her türlü adımı olumlu karşılarız." dedi.

Amirudin, hükümetin bu konuda bir adım atarken eyalet yönetimine danışması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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