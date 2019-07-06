Malezya'da yangın: 7 itfaiye görevlisi yaralandı



– Malezya'da 3 fabrikada yangın çıktı ve art arda patlamalar meydana geldi. Yangına müdahale eden 7 itfaiye görevlisi yaralandı.

Yangın, Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Pulau Indah adasında bulunan 3 fabrikada çıktı. Yangının sebebi bilinmezken, yangına müdahale etmek için olay yerine gelen 7 itfaiye görevlisi yaralandı. Yangın sonucunda art arda patlamalar meydana gelirken, olay anı saniye saniye görüntülendi. Yetkililer, yangının yayılmadan kontrol altına alındığını bildirdi.



Kaynak: DHA

- Malezya