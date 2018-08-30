Malezya'da Ülke Borcu İçin 43,5 Milyon Dolar Bağış Toplandı

Malezya'da halkın dış borcun ödenmesine katkı sağlaması için açılan "Ümit Fonu" ile üç ayda toplanan miktarın 43,5 milyon dolara ulaştığı bildirildi.



Malezya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke halkı üç ayda 43,5 milyon dolar bağış yaptı.

Maliye Bakanı Lim Guan Eng, "Ümit Fonu" kapsamında ne kadar para toplanacağına ilişkin bir hedef belirlemediklerini kaydederek, bağışların ülkenin menfaatleri doğrultusunda kullanılacağını dile getirmişti.

Malezyalılar, 30 Mayıs'ta faaliyete geçen fon için ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.



Malezya'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar dış borcu bulunuyor.



Ülkede tasarruf tedbirleri kapsamında bakanların maaşları da yüzde 10 düşürülmüştü.