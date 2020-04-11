Malezya'da Türkler bedava maske dağıttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Malezya'da Türkler bedava maske dağıttı - Haberler
Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Malezya, Güncel

Malezya'da Türkler bedava maske dağıttı

Malezya'da yaşayan bir grup Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına maske dağıttı.

11.04.2020 06:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 06:24
Malezya'da Türkler bedava maske dağıttı

Malezya'da yaşayan bir grup Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına maske dağıttı.

MÜSİAD Malezya üyeleri, başkent Kuala Lumpur'daki bir alışveriş merkezinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapan halka bedava maske verdi. Kurulan stanttan maskelerini alanlar, MÜSİAD üyelerine teşekkür ederek evlerine döndü.

AA muhabirine konuşan MÜSİAD Malezya yöneticilerinden Mustafa Aydemir, bu zor zamanda herkesin görevi başındaki sağlık çalışanı ve güvenlik güçleriyle işbirliği içinde olması gerektiğini belirterek "Başta Türk vatandaşlarımıza ve Malezyalılara, kısmi sokağa çıkma yasağı sürecinde MÜSİAD Malezya olarak moral vermek için ufak bir hediye takdiminde bulunmak istedik." dedi.

Aydemir, mevcut süreçte Malezya'da bulunan Türk vatandaşlarına ihtiyaç dahilinde her türlü yardımda bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

Malezya'da Türkler bedava maske dağıttı

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN'dan bir ihracat başarısı daha Haberler
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN'dan bir ihracat başarısı daha
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Sultan 2. Abdulhamid Han'ın İstanbul'daki mirası pandemi hastanesi olacak
Sultan 2. Abdulhamid Han'ın İstanbul'daki mirası pandemi hastanesi olacak
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına...
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Emrah Tarkan Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Bülent Uygun Radamel Falcao Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Malezya'da Türkler bedava maske dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 06:57:53. #1.15#
title