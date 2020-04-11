Malezya'da Türkler bedava maske dağıttı
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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Malezya, Güncel

Malezya'da Türkler bedava maske dağıttı

KUALA Malezya'da yaşayan bir grup Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına maske dağıttı.

11.04.2020 05:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 05:52
Malezya'da Türkler bedava maske dağıttı

KUALA Malezya'da yaşayan bir grup Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına maske dağıttı.

MÜSİAD Malezya üyeleri, başkent Kuala Lumpur'daki bir alışveriş merkezinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapan halka bedava maske verdi. Kurulan stanttan maskelerini alanlar, MÜSİAD üyelerine teşekkür ederek evlerine döndü.

AA muhabirine konuşan MÜSİAD Malezya yöneticilerinden Mustafa Aydemir, bu zor zamanda herkesin görevi başındaki sağlık çalışanı ve güvenlik güçleriyle işbirliği içinde olması gerektiğini belirterek "Başta Türk vatandaşlarımıza ve Malezyalılara, kısmi sokağa çıkma yasağı sürecinde MÜSİAD Malezya olarak moral vermek için ufak bir hediye takdiminde bulunmak istedik." dedi.

Aydemir, mevcut süreçte Malezya'da bulunan Türk vatandaşlarına ihtiyaç dahilinde her türlü yardımda bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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